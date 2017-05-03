04.05.2017 01:31:03

Polisin şüphe üzerine arama yaptığı 6 kişinin de üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Tekirdağ genelinde yapılan uygulamalarda, polisin şüphe üzerine çeşitli yerlerde durdurduğu 6 kişi üzerinde bonzai, eroin gibi uyuşturucu maddesi çıktı.

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Tekirdağ genelinde yapılan uygulamalarda, polisin şüphe üzerine çeşitli yerlerde durdurduğu 6 kişi üzerinde bonzai, eroin gibi uyuşturucu maddesi çıktı.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Bağlık Mahallesinde yaya olarak seyir halindeyken polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu S.K.'ya üzerinde suç unsuru olup olmadığı sorulduğunda olmadığını beyan etti. Ancak şahsın yakınında yerde kağıda sarılı vaziyette 0.28 gram uyuşturucu madde bulundu.Uyuşturucu diz çöktürttüÇerkezköy ilçesinde Yıldırım Bayazit Mahallesinde polis ekipleri, dizlerinin üzerine çökmüş kendinde olmayan bir erkek şahsın yanına gittiklerinde, E.T. isimli şahsa neden böyle bir durumda olduğu sorulduğunda, şahıs kendisinin bonzai madde kullandığını ve bundan dolayı kendinden geçtiğini beyan etmesi üzerine, tedavisi için önce devlet hastanesine akabinde gerekli işlemler için polis merkezine intikal ettirildi.Yine Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesinde durumundan şüphelendikleri A.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında 0.91 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Otobüs içerisinde yakalandıSüleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerinin yaptıkları uygulamalar sırasında ise otobüs içerisindeki O.Ü. isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde kullanmak İçin uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçundan arandığı tespit edildi. Ö.Ü. isimli şahıs yakalanırken üst aramasında 4 fişek bonzai maddesi ele geçirildi.Şüphe üzerine durdurulan araçtan eroin çıktıSüleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı Mahallesinde uygulamalar sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta Ş.Y. isimli şahıstan 5 fişek eroin maddesi, A.G. isimli şahıstan ise 1 fişek bonzai maddesi ele geçirildi.Tüm uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, uyuşturucu olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.