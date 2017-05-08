08.05.2017 19:52:51

Polisin dikkati soygun girişimini önledi

Kahramanmaraş'ta bankadan para çeken kişiyi takip eden 3 şüphelinin soygun girişimi devriye görevi yapan polis ekiplerince önlendi- Şüphelilerden birini gözaltına alan ekipler, kaçan biri kadın iki zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta bir araçtan soygun girişimi devriye görevi yapan polis ekiplerince önlendi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki küçük sanayi sitesinde bir bankadan para çeken kişiyi takip eden biri kadın 3 şüpheli, vatandaşın otomobilinden parasını almak istedi.

Bu sırada devriye görevi yapan polisleri gören şüpheliler, olay yerine geldikleri otomobille kaçmaya başladı.

Durumu fark eden polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı sahte plakalı aracı takibe aldı.

Zanlılar, daha sonra Doğukent Mahallesi Güneşevler Sitesi önünde otomobilin plakasını çıkarıp aracı da bırakarak kaçtı.

Polis ekipleri otomobilin bulunduğu yerdeki çöp konteynerlerinde yaptığı aramada, şüphelilerin kullandığı belirtilen trafik tescilde kayıtlı plakayı da ele geçirdi.

Ekipler, Doğukent Mahallesi'nde yaptığı aramada şüphelilerden G.K'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada park ederek kaçtıkları otomobilin anahtarı ele geçirildi.

Otomobil, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otoparka çekildi.

Ekipler biri kadın 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.