17.07.2017 09:59:55

Polisi gören kadın 2. kattan atladı

Bursa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir kadın öğretmen, polisten kaçmak için ikinci kattan atladı. Ayağı kırılan kadın, emniyetteki sorgusunun ardından, 7 öğretmen ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen ve FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen üçü kadın 8 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan zanlılar "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve örgütün haberleşme programı olan 'Bylock' kullanmak" suçlarından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Zanlılar arasında polisten kaçmak isterken evinin balkonundan atlayan ve ayağını kıran kadın öğretmen H.B. de bulunuyor.