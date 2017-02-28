28.02.2017 13:24:33

Polise yakalanacağını anlayınca intihar etti

Hatay'ın Erzin ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis kararı bulunan bir tır şoförü, polis kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca kaçtığı ar

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Hatay'ın Erzin ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis kararı bulunan bir tır şoförü, polis kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca kaçtığı ara sokakta silahla intihar etti.Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Erzin ilçesinde saat 03.00 sularında meydana gelen olay şöyle gelişti: Erzin Devlet Hastanesi civarında polis kontrol noktasında 27 RH 742 plakalı tır sürücüsü Sedat Yazar (48), polislerin tüm uyarılarına rağmen aracından inmeyip, hızlı bir şekilde şehir merkezine doğru sürdü. Cumhuriyet Meydanı'nda durdurulan tırın sürücüsü Sedat Yazar, silahını çekerek kendini vuracağını söyleyip kaçmaya başladı. Ara sokaklarda bir inşaatın içine giren Yazar, elindeki silahı kafasına dayayarak intihar etti.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzin Devlet Hastanesine getirilen Sedat Yazar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.(Mehmet Uras / İHA)