25.07.2017 09:33:01

Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Ankara'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadeleyi önlemek adına teyakkuza geçen polis ekipleri, yapılan takipler neticesinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde 21 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen operasyonla Lokman K. ve Atilay S.Y. isimli uyuşturucu satıcılarını satış yaptıkları araç içinde kıskıvrak yakaladı.



Zanlıların ikametlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda uyuşturucu hap, bir miktar eroin, esrar ve metamfetamin isimli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde içiminde kullanılan maddeler ile bir adet tabanca, tabancaya ait çok sayıda mermi, 2 adet bıçak, gaz spreyi ve beyzbol sopası ele geçirildi. Ayrıca; uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu. Ele geçirilen uyuşturucunun miktarının 5 bin Türk Lirası, satış fiyatının da yaklaşık 10 bin ile 15 bin Türk Lirası arasında olduğu öğrenildi.



Şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından ele geçirilen malzemelerle birlikte adli makamlara sevk edildi.