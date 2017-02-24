24.02.2017 15:00:52

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı

Yalova'nın iki mahallesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 410 gram bonzai, 85 gram skunk ile tabanca ve kılıç ele geçirildi.

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Yalova'nın iki mahallesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 410 gram bonzai, 85 gram skunk ile tabanca ve kılıç ele geçirildi.Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bağlarbaşı ve Dere mahallelerinde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Evlerde yapılan aramada 410 gram sentetik kannobinoid, 85 gram skunk, 23 gram esrar, 1 nargile, 1 hassas terazi, 1 kılıç, 1 magnum marka pompalı tüfek, 1 çelik jop ve 14 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi ise gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.