10.05.2017 16:21:49

Polis sürücülere leblebi dağıttı

Çorum'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis ekipleri tarafından sürücülere ceza kesmek yerine leblebi dağıttı.

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Çorum'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis ekipleri tarafından sürücülere ceza kesmek yerine leblebi dağıttı.Uygulama esnasında durdurdukları araç sürücülerini önce hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları için uyaran polis ekipleri daha sonra ise paketler halinde Çorum leblebisi ikram etti. Leblebi ikram edilen sürücü ve yolcular polis ekiplerine teşekkür ederken, bazı sürücüler ilk kez karşılaştıkları uygulama karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.Çorum-Samsun karayolu üzerinde yapılan uygulamaya Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Taksici ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiseri Mehmet Akif Koç ve polis ekipleri katıldı.