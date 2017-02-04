04.02.2017 11:24:36

Polis sokak köpeklerini doyurdu

Erzurum'un Çat ilçesinde sokak köpekleri hayvansever vatandaş ve polisler tarafından doyuruldu.

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Erzurum'un Çat ilçesinde sokak köpekleri hayvansever vatandaş ve polisler tarafından doyuruldu.Çat ilçesinde kendi imkanlarıyla hazırladığı yiyecekleri kırsalda sokak köpeklerine götürürken otomobili arızalanan hayvansever Semra Şimşek'in yardımına ilçede görevli polisler yetişti. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Şimşek ile birlikte sokak köpeklerine yiyecek bıraktı.Hayvansever Semra Şimşek polislere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Allah'ım sizi bu vatana millete bağışlasın" diyerek dua etti.