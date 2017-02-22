22.02.2017 22:00:31

Polis noktasından kaçan terör şüphelisi aranıyor

Kırşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kırşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Çukurçayır Mahallesi Aşık Said Caddesi'nde, uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Y.A. adlı şahsın yakalanması için il genelinde TEM Şube, KOM Şube ve Asayiş, Polis Merkezi, Çevik Kuvvet, Trafik Şube birimlerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.