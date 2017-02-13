13.02.2017 16:50:41

Polis memurunun Şehitler Tepesi'ndeki sevgilisiyle çektiği selfieye ödül

14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında çiftlerin Beşiktaş'ta çektiği fotoğrafların yarıştığı Aşkın Selfiesi yarışmasında kazanan ilk 3 yarışmacı ünlü isimlerin oylarıyla belirlendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da yarışmaya katılan bir polis memurunun Şehitler Tepesi önünde sevgilisiyle çektiği selfieye jüri özel ödülü vereceğini açıkladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında çiftlerin Beşiktaş'ta çektiği fotoğrafların yarıştığı Aşkın Selfiesi yarışmasında kazanan ilk 3 yarışmacı ünlü isimlerin oylarıyla belirlendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da yarışmaya katılan bir polis memurunun Şehitler Tepesi önünde sevgilisiyle çektiği selfieye jüri özel ödülü vereceğini açıkladı.Beşiktaş Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Aşkın Selfiesi yarışmasının kazananları ünlü isimlerin oylarıyla belirlendi. Zorlu Center Raffles Otel'de gerçekleştirilen Aşkın Selfiesi yarışmasının jüri koltuğunda Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve eşi Özlem Hazinedar, oyuncu ve yazar Pelin Batu, Helin Avşar, Akın Saatçi, Cem Karakuş, Elif Demiralp gibi birçok ünlü isim yer aldı. Yarışmada, sosyal medyadan #askınselfiesi2017 hastagiyle çok sayıda çiftin Beşiktaş sınırları içerisinde çektiği aşk temalı en güzel fotoğrafların yarıştı. Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz ve Elif Güvendik'in yaptığı yarışmada ünlü isimler yüzlerce çiftin arasından kazananları belirlemede zor anlar yaşadı.İlk 3 isme tatil ödüllerinin verildiği yarışmada Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bir polisin Beşiktaş'ta hain terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi önünde sevgilisiyle çektiği selfiesine jüri özel ödül vereceğini açıkladı. Yarışmanın 1'incisi bir çiftin çocuklarıyla çektiği selfiesi olup Küba turu kazanırken, 2'inci seçilen selfiede bir anne ve iki çocuğunun fotoğrafı yer alarak Amerika turu kazandı. Yarışmanın 3'üncülüğünü aynı puanı alan iki selfie paylaşarak helikopter ile İstanbul turu yapma şansını kazandı."Aşkın selfieleriyle topluma mesajlar vermeye çalıştık"Aşkın Selfiesi yarışmasıyla birçok çiftin Beşiktaş'ta çekilen selfielerini değerlendiren Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, " Biz Beşiktaşlılar, özgürlükçü değerlerin, her türlü değerlere saygının aslında değerlere aşkın temsilciliğini yapıyoruz. Aşkın selfiesiyle 3 sene oldu. İki senedir çok güzel aşkın selfieleriyle topluma mesajlar vermeye çalıştık. Sevgilimize, karımıza, çocuğumuza, ailemize, inancımıza, aslında biz aşkla çok farklı aşkları da içine alan bir yarışma düzenlemeye çalışıyoruz. Aşk deyince hiç şüphesiz kadının erkeğe aşkı insanın aklına gelir ama aslında o aşkı renklendiren bulunduğumuz semtler" diye konuştu."Buraya jüri olmak çok hoşuma gitti"Yarışmanın jüri koltuğunda olmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirten Helin Avşar, " İyi çifti gözlerinden anlarım, sahte mi yoksa doğru mu diye dolayısıyla buraya jüri olmak çok hoşuma gitti. Çünkü bu gün gerçek aşkı bulacağız" dedi.