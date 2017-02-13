13.02.2017 12:23:37

Polis memuru ölümden döndü

Polis memurunun ölümden döndüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

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Polis memurunun ölümden döndüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.İspanya'nın başkenti Madrid'de otoyolda meydana gelen bir trafik kazası dolayısıyla yolun sağ şeridi kapandı. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, bir polis memuru da sürücülere uyarı yaptı. Tam da bu sırada kontrolden çıkan bir otomobil, polis memurunun üzerine gelmeye başladı. Memur kendini son anda yolun kenarına atarken, bariyerlere çarpan aracın sürücüsüyse yaralandı.