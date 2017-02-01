01.02.2017 22:54:34

Polis köpeği faciaya neden oluyordu

Almanya'da tren istasyonunda polis köpeğinin saldırdığı kadın rayların üzerine düştü

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Almanya'da tren istasyonunda polis köpeğinin saldırdığı kadın rayların üzerine düştü. Olay sırasında trenin gelmemesi büyük bir faciayı önledi.Bavyera eyaleti Nürnberg kentinde bir tren istasyonunda polisin tasmasını tuttuğu köpek, yanlarından geçen kadının üzerine atladı. Yaklaşık bir metre yükseklikten rayların üzerine düşen kadının kolunda ve ayaklarında ezilmeler meydana geldi. Bu sırada trenin gelmemesi ise büyük bir faciayı önledi. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla dehşet görüntüleri ortaya çıktı. Polis ise, "O beni korumaya çalıştı" diyerek köpeğini savundu.(Mehmet Koca /İHA)