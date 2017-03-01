01.03.2017 12:10:51
Polis kontrol noktasında otomobil takla attı: 3 yaralı
Erzincan'da direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobil, uygulama yapan polislerin yanından geçerek yakında bulunan benzin istasyonuna metreler kala durduErzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Erol Koç (45) yönetimindeki 34 AJ 7805 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolunun 13 kilometresinde bulunan bölge trafik ekiplerine ait uygulama noktasında direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Savrulan otomobil yakında bulunan benzin istasyonuna metreler kala durabildi. Kazanın şiddeti ile araçtan kopan motor ve parçalar etrafa savruldu.
Kaza sırasında uygulama yapan polis ekipleri şans eseri yara almadan kurtulurken otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Zafer Özdemir (35) ve Kenan Koç (46) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ambulansıyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.