25.02.2017 15:45:38

Polis kontrol noktasında minibüsün üzerine taş düştü: 1 yaralı

Tunceli'de polis kontrol noktasında üzerine taş düşen minibüsün sürücüsü hafif yaralandı.

Ovacık ilçesinden Tunceli merkeze yolcu taşıyan bir minibüs, kent merkezi girişinde, Ovacık karayolunda oluşturulan polis kontrol noktasında rutin güvenlik uygulaması için durduruldu.

Bu sırada bölgedeki bir tepeden bilinmeyen bir sebeple kayan taş, kontrol noktasında bekleyen minibüsün üzerine düştü. Taş düşmesi sonucu araçta hasar oluşurken sürücü Sercan Küçük hafif yaralandı.

Küçük, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kontrol noktasında bir süre bekletilen araçta bulunan yolcular, başka bir araçla kent merkezine taşındı.