07.05.2017 16:47:42

Polis dolandırıcılara göz açtırmıyor

Başka illerden Düzce'ye gelerek 'tırnakçılık yöntemi' ile esnafı dolandırmaya çalışan şahıslar emniyet ekiplerine takıldı. Tırnakçılara göz açtırmayan polisler bir grup dolandırıcı bayanı şehir merkezinden toplayarak zabıta ekipleriyle birlikte araçla şehir dışına çıkarttı.

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Başka illerden Düzce'ye gelerek 'tırnakçılık yöntemi' ile esnafı dolandırmaya çalışan şahıslar emniyet ekiplerine takıldı. Tırnakçılara göz açtırmayan polisler bir grup dolandırıcı bayanı şehir merkezinden toplayarak zabıta ekipleriyle birlikte araçla şehir dışına çıkarttı.Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Gasp Büro ekipleri şehir merkezinde tırnakçılara karşı mücadele başlattı. Ekipler şehir merkezinde yakaladıkları çok sayıda dolandırıcıyı eski Bolu Caddesi'nde ve İstanbul Caddesi'nde topladılar.Başka şehirlerden gelerek Düzce'deki esnafları dolandırmaya çalıştıkları belirlenen bayanlar, vatandaşların ihbarı ile polis ekipleri tarafından toplanırken, 4 polis ekibinin gözetimindeki dolandırıcılar zabıta aracına bindirilerek şehir dışına çıkartıldı.