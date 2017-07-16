16.07.2017 10:21:22

Polis didik didik bomba aradı

Edirne'de 656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, polis yüksek güvenlik önlemleri alıyor. Dalgıç polis, Sarayiçi Er Meydanı'na geçişi sağlayan Fatih Köprüsü'nün altından akan Tunca Nehri'nde bomba aradı.

Bugün Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü. Emniyet güçleri, Sarayiçi Er Meydanı'na giriş ve çıkış noktalarında yüksek güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, er meydanına geçişi sağlayan Fatih Köprüsü'nde detaylı arama yapıyor.



Tunca Nehri'nin içine giren dalgıç polis, bomba araması yaparak herhangi bir olası tehlikeye karşı önlem alıyor.