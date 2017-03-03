03.03.2017 11:06:52

Polikistik böbrek hastalığına dikkat

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü:- Polikistik böbrek hastalığı kalıtımsal bir hastalıktır. Bin kişiden birinde görülen hastalıkta yüzde 2,5 oranında son dönem böbrek yetmezliği gelişimi oluyor'- 'Diyaliz ya da böbrek nakli gereken hastaların yüzde 5 ila 10'unu polikistik böbrek hastaları oluşturuyor'

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, polikistik böbrek hastalığında yüzde 2,5 oranında son dönem böbrek yetmezliği gelişimi olduğunu açıkladı.

Direktörlükten yapılan açıklamada, polikistik böbrek hastalığının görülme sıklığının bölgelere göre değişkenlik gösterdiği ve her iki cinsiyette oranın aynı seviyede olduğu bildirildi.

Hastalığın kliniği sessiz seyrettiğinden dolayı hastaların büyük çoğunluğunun son dönem böbrek yetmezliğiyle doktora başvurduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polikistik böbrek hastalığı kalıtımsal bir hastalıktır. Bin kişiden birinde görülen hastalıkta yüzde 2,5 oranında son dönem böbrek yetmezliği gelişimi oluyor. Bu hastaların büyük bir çoğunluğunun diğer aile bireylerinde de polikistik böbrek hastalığına bağlı diyalize girme öyküsü bulunuyor. Eşlerden birinde polikistik böbrek hastalığı varsa kız veya erkek çocukta hastalığın görülme olasılığı da yarı yarıya oluyor. Diyaliz ya da böbrek nakli gereken hastaların yüzde 5 ila 10'unu polikistik böbrek hastaları oluşturuyor.

Polikistik böbrek hastaları genellikle hipertansiyon (yüksek kan basıncı), Hematüri (idrarda kan görülmesi), yan ağrısı ve idrar yolu enfeksiyonu gibi şikayetlerle doktorlara başvuruyor. Hastalarda uzun yıllar içinde böbrek fonksiyonlarında giderek bir azalma görülebilir. Yüksek tansiyonu olan hastalarda hem böbrek yetersizliği gelişimi daha hızlıdır, hem de kalp ve damar sorunları daha sıktır. Bu nedenle, bu hastalarda kan basıncının düşürülmesine büyük önem verilmelidir."

Polikistik böbrek hastalığında böbrek harici organ tutulumlarının da görülebildiği belirtilen açıklamada, karaciğer ve pankreasta kist oluşumları, kalp kapakçığı kusurları, beyin damarlarında anevrizma adı verilen genişleme ile seyreden ölümcül durumların olabildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Polikistik böbrek hastalığında tanı koymak için ultrasonografi, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılıyor. Ayrıca kan örneği alınarak gen analiziyle polikistik böbrek hastalığı gelişme olasılığını görmek mümkün" ifadelerine yer verildi.