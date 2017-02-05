05.02.2017 11:22:52

Polatlılı girişimci kadınların geliştirdiği PANPEK'in üretimi başladı

Ankara Kalkınma Ajansı destekleriyle Polatlı Ticaret Odasının yürüttüğü 'Pancar ile İlgili Tarımsal Üretime Dayalı Ürün Geliştirme' projesi kapsamında Polatlılı girişimci kadınlar tarafından oluşturulan Polatlı Şeker Pancarı Pekmezi'nin (PANPEK) üretimi başladı.

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Ankara Kalkınma Ajansı destekleriyle Polatlı Ticaret Odasının yürüttüğü "Pancar ile İlgili Tarımsal Üretime Dayalı Ürün Geliştirme" projesi kapsamında Polatlılı girişimci kadınlar tarafından oluşturulan Polatlı Şeker Pancarı Pekmezi'nin (PANPEK) üretimi başladı.Polatlı Ticaret Odası tarafından 6 aydır sürdürülen Kadın Girişimci Projesi'nde görev alan 14 köylü kadın, pancar pekmezi üretimi konusunda eğitimlerini tamamladıktan sonra ilk üretimi gerçekleştirdi. Polatlı'da şeker pancarının yoğun olarak ekildiği köylerden birçok kadın girişimcinin yer aldığı projede üretilen pekmezlerin kısa bir süre sonra raflardaki yerini alması bekleniyor. Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi'nin PANPEK'i Türkiye'nin dört bir yanına pazarlaması hedefleniyor.Proje Teknikeri Zeynep Gökçe yaptığı açıklamada, "Ankara Kalkınma Ajansı destekli olan projemiz kapsamında 14 girişimci kadın ile kurulan atölyemizde çalışmalarımıza başladık. İlk kadın kooperatifini kurmaya hazırlanan 14 girişimci kadın, Polatlı'nın ilk pancar pekmezini üretmişlerdir. Kooperatif kurulduktan sonra satışlarına başlayacak olan kadınların kuracakları kooperatifin ismi ise Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi olacaktır. Şu ana kadar birçok marketten teklif aldık. Pancar pekmezinin faydaları da oldukça fazla ve şeker hastalarına hiçbir zararı yok. Şimdiye kadar pancarla ilgili olarak yapılan araştırmalar, pancarın kalp hastalıklarına, hipertansiyon ve hatta kan şekeri seviyesinin düzelmesine faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Ham pancarın harika bir besin kaynağı olduğu ve kandaki oksijen seviyesini arttırdığı düşünülmektedir" şeklinde konuştu.Pancarın faydalarını sıralayan Gökçe, "Kış hastalıklarına karşı vücudun direncini artırır ve her türlü gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi vardır. İnsan vücuduna kuvvet veren çok etkili bir pekmezdir. Yendikten sonra vücudu sıcak tutar. Bilinen en güçlü demir kaynağıdır. Vücudun günlük ihtiyacı olan kalsiyum, magnezyum, demir ve potasyum ihtiyacını şeker pancarı pekmezi karşılar. İlik kanserine iyi gelir ve iliklerin hareketini hızlandırır. Mide ekşimelerine iyi gelir. Zayıflık ve halsizlikten yakınanlara şeker pancarı pekmezi önerilir. Hamile ve emziren anneler için şeker pancarı pekmezi içeriğindeki mineral yoğunluğu nedeniyle çok önemli bir besin kaynağıdır. Yüksek tansiyonu düşürür. Mide ve bağırsakları güçlendirir, hazmı kolaylaştırır" dedi.Gökçe, satışların sadece Polatlı ile sınırlı kalmayarak tüm ülkede tanınması için tanıtımının süpermarketlerle, ünlü isimlerle ve kadın kooperatifi aracılığıyla sağlanacağını belirtti.