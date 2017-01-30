SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Podolski yine kararsız kaldı
30.01.2017 20:54:47

Podolski yine kararsız kaldı

Galatasaraylı Lukas Podolski, takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili ''Şimdilik bir şey yok. Şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum.'' dedi.

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kalmasına rağmen takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Polonya basınına röportaj verdi.

Net ifadeler kullanmaktan kaçınan yıldız futbolcu, ''Şimdilik bir gelişme yok'' dedi.

"NE OLUR BİLEMEYİZ"

Tecrübeli oyuncu Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki çıkan haberlere ''Şimdilik bir şey yok. Medyada haberler çok hızlı yayılıyor. Sürekli sizinle ilgili bir şeyler yazılıyor. İlerleyen zamanlarda ne olur, ne gösterir bilemeyiz ama şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum.'' diyerek cevap verdi.

"LEGİA'DA OYNAMAK İSTEMEM"

Polonya takımı olan Legia'dan teklif gelse ne yapacağı sorulan Podolski "Legia, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tek Polonya takımı. Çok hızlı gelişiyorlar. Ama ben Gliwice'de doğdum, burada büyüdüm. Orası hayatım için çok önemli bir yer. Anneannem orada yaşıyor. Polonya'da oynarsam Piast Gliwice takımında oynamak isterim. Kariyerimin sonlarında Bayern veya Barcelona'da oynayamayacağımı biliyorum. Piast Gliwice oynayabileceğim takımlardan birisi olabilir.'' dedi.

"BERLİN'DE OLANLARI GÖRDÜK"

Yaşanan terör olayları hakkında da konuşan Alman yıldız ''Son zamanlarda bazı terör saldırıları oldu. Şehirde her tarafta polis var, eskisine göre daha fazla. Ama bu durum, şu an için normal. Artık, hiçbir yerde kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Berlin'de olanları gördük.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

'Türkiye ve İngiltere beyin gücünü birleştiriyor'
'Türkiye ve İngiltere beyin gücünü birleştiriyor'
İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, İngiltere ile Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi’nde (TF-X) teknolojilerini ve beyin güçlerini bir araya getireceklerini bildirdi.
30.01.2017 20:43:34
Hastanede korkutan yangın
Hastanede korkutan yangın
Tokat Devlet Hastanesi polikliniklerinin bulunduğu binanın alt katında diyaliz malzemeleri deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
30.01.2017 20:14:30
Isıya duyarlı yapay deri geliştirildi
Isıya duyarlı yapay deri geliştirildi
ABD'deki California Teknoloji Enstitüsünden (Caltech) bilim adamları, sıcaklık değişimlerini hissedebilen yapay deri üretti.
30.01.2017 19:54:09
28 askere tutuklama talebi
28 askere tutuklama talebi
FETÖ soruşturmasında 28 ByLock'çu asker hakkında tutuklama talebi istendi.
30.01.2017 19:18:54
Borsa 9 ayın zirvesini gördü
Borsa 9 ayın zirvesini gördü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü son 9 ayın en yüksek seviyesi olan 86.237,54 puandan tamamladı.
30.01.2017 18:31:27
Trump'ın göçmen kararına Afrikalılardan tepki
Trump'ın göçmen kararına Afrikalılardan tepki
ABD Başkanı Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararı Afrika'da tepkilere yol açtı.
30.01.2017 17:28:45
İzinsiz salep toplamaya 40 bin lira ceza
İzinsiz salep toplamaya 40 bin lira ceza
Yozgat'ta koruma altındaki salep soğanı toplayan kişiye 40 bin lira ceza verildi.
30.01.2017 17:27:59
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
Erdoğan'dan meyve - sebze fiyatları için talimat
Erdoğan'dan meyve - sebze fiyatları için talimat
Mukteda el-Sadr'dan tehdit gibi açıklama
Mukteda el-Sadr'dan tehdit gibi açıklama
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
HDP'li Tan: MHP'li seçmeni 'Evet'e razı etmek için gözaltına alınıyoruz
HDP'li Tan: MHP'li seçmeni 'Evet'e razı etmek için gözaltına alınıyoruz
Çin: ABD ile savaş ihtimali artık bir gerçek
Çin: ABD ile savaş ihtimali artık bir gerçek
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!
BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
Gülen için yeni hamle
Gülen için yeni hamle
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ekonomik güven endeksinde düşüş
Ekonomik güven endeksinde düşüş

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları