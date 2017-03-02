02.03.2017 12:22:22

Podolski resmen gitti

Galatasaray Kulübü, Lukas Podolski’nin sezon sonunda Vissel Kobe’ye transfer olacağını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ, Lukas Podolski'nin sezon sonunda Vissel Kobe'ye transferi hakkında KAP'a bildirimde bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski'nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların yüzde 75'inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak Şirketimize ödeyecektir" denildi.