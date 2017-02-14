14.02.2017 12:36:41

Platform Burhan Kuzu'yu ağırlayacak

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu bu ayki toplantısında AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'yu misafir edecek. Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacak olan Kuzu'nun programı Orhangazi Kültür merkezinde yapılacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu bu ayki toplantısında AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'yu misafir edecek. Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacak olan Kuzu'nun programı Orhangazi Kültür merkezinde yapılacak.Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, aylık periyotlar halinde düzenlediği toplantılara Hasan Demir başkanlığında devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'yu misafir edecek olan platform,"Cumhurbaşkanlığı sistemini" konuşacak. 18 Şubat Cumartesi günü Orhangazi Kültür Merkezinde yapılacak olan konferans saat 18.30'da başlayacak.Demir: "Platform 8 yıldır faaliyet gösteriyor"AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu programını tanıtmak için basın mensuplarıyla bir araya gelen Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu Başkanı Hasan Demir yaptığı açıklamada, "Düşünce ve Dayanışma Platformu yaklaşık 8 yıldır faaliyet gösteriyor. Düşünce kısmı kapsamında isminde de belli olduğu üzere daha çok fikir alış verişi, konuşma ve istişare şeklinde devam ediyor. Platformumuz daha çok ülkemizin, şehrimizin içerisinde gündemi gelmiş konularla alakalı bu konuda uzmanlaşmış kişileri misafir ederek her ayın 15'inde program icra ediyor. Düşünce kısmında ise yaklaşık 30 kişilik bir grubumuz var. Toplanma süresi, organizasyon üyelerinin sayısınca oluyor" dedi."Program Orhangazi Kültür Merkezinde"Program hakkında bilgilerde veren Demir, "Burhan Kuzu hocamızın referandum öncesinde anayasa profesörü olması ve bunun yanında 18 maddelik cumhurbaşkanlığı sisteminin oylanacağı bu zaman içerisinde kendisi ile 2 aylık bir istişare toplantısı yaptık. Bu 18 Şubat'ta Orhangazi Kültür Merkezinde akşam saat 18.30'da kendisini misafir edeceğiz. Bu referandum sürecinde kendini görüşlerini ve bu cumhurbaşkanlığı sistemi ne getiriyor, artıları ne olacak ülkemizin, ekonomisi gibi değerlendirmelerde bulunacak. Bununla birlikte önümüzdeki aylarda gene toplantılarımıza yeni konuklar katılacak. Referandum sürecinin öncesinde onunda sözünü aldık Albayraklar Cio'su Ömer Polat beyle yeni cumhurbaşkanlığı sistemini değerlendirecek Mart ayının 15'inde olacak" diye konuştu.