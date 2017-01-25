26.01.2017 00:06:55

Plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Arnavutköy'de plastik fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangın 7 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise sürüyor.

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Arnavutköy'de plastik fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangın 7 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise sürüyor.Arnavutköy Orgeneral Eşref Bitlis caddesinde bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde akşam saat 17:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı ve yaklaşık 7 saat süren yangın kontrol altına alındı. Fabrikanın plastik malzemelerin ham maddesinin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede fabrika geneline sirayet etmiş, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı.İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle hasar gören fabrikanın bazı kesimlerinde çökme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri duyarlı çalışmalarını sürdürüyor.