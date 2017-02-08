09.02.2017 00:01:02

Plastik boru fabrikasında yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik boru fabrikasında yangın çıktı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik boru fabrikasında yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi 62. Sokak'ta bulunan bir plastik boru fabrikasında saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikada gece vardiyasında bulunan 3 işçi, yanık kokusu ile yangını fark ederek kendilerini dışarı attı. İşçiler polis ve itfaiyeyi arayıp yardım istediler. Alevler fabrikayı sararken, olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.(Muammer Ay /İHA)