18.02.2017 10:36:46

Plant Ödülleri sahiplerini buldu

Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün prestijli ödülü olan 'Plant Ödülleri 2015-2016', Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahipleri buldu.

Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün prestijli ödülü olan 'Plant Ödülleri 2015-2016', Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahipleri buldu.Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından ikincisi düzenlenen 'Plant Ödülleri', 2015-2016 ödül gecesinde yıldızları ağırladı. Sunuculuğunu ünlü radyocu Kadir Çöpdemir'in yaptığı ödül töreni öncesinde düzenlenen kokteylde Orhan Ölmez, şarkıları geceye renk katarken, Anadolu Motifleri Modern Dans Topluluğu'nun gösterisiyle davetliler, eğlenceli anlar yaşadı.Süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı sektöründe en iyilerin ödüllendirildiği geceye AK Parti Şehir ve Kültür'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili ve Peyzaj Mimarı Çiğdem Karaaslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri, sektör temsilcileri, peyzaj mimarları, öğretim üyeleri, davetliler ve ünlü isimler katıldı.'Amacımız, sektörümüzde vizyon katmak'2 yılda bir düzenlenen Plant Ödülleri, bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. Plant Dergisi İmtiyaz Sahibi H. Remzi Adıyaman, 'Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi adına yapılan Plant Ödülleri, bu yıl 2'ncisi yapılıyor. Ödül töreni 2 yılda bir yapılıyor. İlki Ankara'da gerçekleştirildi. Bu yıl İstanbul'da planladık. Hedeflediğimiz noktaya geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah, önümüzdeki 2 yıl sonraki programı geniş kapsamlı yapmayı planlıyoruz. Amacımız, sektörümüzde vizyon katmak. Sektörün en iyilerini ödüllendirebilmek. Bu konuda diğer üreticilerimiz için teşvik olması için yapılan etkinlik' dedi.Ödüllerin nasıl belirlendiğine değinen Adıyaman, 'Seçici Kurumumuz 9 kişiden oluşuyor. 5'i akademisyenlerden diğerleri üreticilerimiz ve STK'lardan oluşuyor. Ödüllerimiz 4 dal ve 32 kategoriden oluşuyor. 32 kategori içinde bu şartları uymakla beraber 2 günlük elemeden sonra dereceye girenler belirleniyor' şeklinde konuştu.Sektörün günümüzde önemli olduğunun ve gelecekte daha önemli hale geleceğinin altını çizen Adıyaman, 'Peyzaj ve peyzaj mimarlığı çok önemli. Eskiden inşaat sektöründe, gayrimenkulde banyosu şu kadar, balkonu bu kadar diye kıymete biniyordu. Şimdi öyle değil. Kentsel dönüşümde sosyal yaşam alanlarına dikkat ediliyor. Bu anlamda peyzaja iş düştüğünü söyleyebilirim. İstanbul'da fevkalade binalar yapılıyor, burada en önemli konu peyzaj ve sosyal yaşamları' diye konuştu.Ödül töreni, pop müziğin sevilen sesi Ferhat Göçer'in konseriyle son buldu.Plant Ödülleri 2015-2016 Seçici Kurulu üyeleri bir araya gelerek Plant Ödülleri için yapılan yüzlerce başvuru arasından titiz bir çalışmayla ödüle hak kazanan projeleri belirledi. Ödülü kazananlar şöyle:"Satın Alma Ödülü: Ağaç ve Peyzaj A.Ş.İnovasyon Ödülü: Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Yeşim Yalçın MendiÖncülük Ödülü: Urmia Land Art Peyzaj ve Mimarlık Ltd. Şti.,İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Ortaklığıİhracat ÖdülüDış Mekan Bitkileri- Ağaçlar İhracat Birincisi: Arifiye Çiçekçilik Fidancılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.İç Mekan Bitkileri İhracat Birincisi: Garden&Koala Peyzaj Planlama Çiçekçilik Fidancılık İnş. Metal İşl. San. ve Tic Ltd. Şti.Kesme Çiçekler İhracat Birincisi: Flowerland Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.Dış Mekan Bitkileri- Çalılar İhracat Birincisi: Fleurantalya Süs Bitkisi Üretim ve Pazarlama A.ŞÇiçek Soğanları İhracat Birincisi: Floramarla Süs Bitkileri Üretim İnşaat Taah. Nak. İth.İhr. Tic. Ltd. Şti.En Fazla Ülkeye İhracat: Fatih GünelFide Üretim Ödülü: Aralya Fidancılık ve Peyzaj Tic. Ltd. Şti.Çalı Grubu Bitki Üretim Ödülü: SMS Marmara GroupAğaç Grubu Bitki Üretim ÖdülüSerbesler Botanik San. ve Tic. Ltd. Şti.Ada Plant Fid. Ürt. ve Tic. A.Ş.SMS Marmara GroupArifiye Çiçekçilik Fidancılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Soğanlı Bitkiler Üretim ÖdülüFloramarla Süs Bitkileri Üretim İnşaat Taah. Nak. İth.İhr. Tic. Ltd. Şti.Ali Yetgin Yapı Tarım Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. (Asya Lale)Karma Uygulamalar ÖdülüIşık Peyzaj Mimarlığı İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.Meriç Tekinmeriç Mim. Müh. Peyzaj Tasarım Hiz. Tic. Ltd. Şti.Karaoğlu Peyzaj Mimarlık Müh. Tic. Ltd. Şti.Konut Uygulamaları ÖdülüNar Peyzaj Yapı Mim. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.Betula Peyzaj Landscape ArchitectureBüyük Çamlıca Peyzaj Tar. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.Tematik ve Yenilikçi Uygulamalar ÖdülüKamu KurumuGaziantep Büyükşehir Belediyesiİstanbul Büyükşehir BelediyesiÖzel KurumDilek YürükLotus Design StudioSilvanus DikeybahçeYurtdışı Uygulamalar ÖdülüLotus Design StudioUEE Design&Planning Lanscape Architecture Int.Uygulanmış Proje Dalı ÖdülüElazığ BelediyesiPTM Peyzaj Proje MimarlıkSAA Peyzaj Mimarlığı Tasarım ve UygulamaZübeyde Mercan Peyzaj MimarlığıKonya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığıİzmir Büyükşehir BelediyesiKocaeli Büyükşehir BelediyesiÇankaya Belediyesi Park ve Bahçeler MüdürlüğüBakım ÖdülüIşık Peyzaj Mimarlığı İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.Karaoğlu Peyzaj Mimarlık Müh. Tic. Ltd. Şti.Kamusal Alan ÖdülüSamsun Büyükşehir BelediyesiSakarya Büyükşehir BelediyesiErzurum Büyükşehir BelediyesiKayseri Büyükşehir BelediyesiOnur Ödülü: Dr. Turgay AteşJüri Özel Ödülü: İstanbul Büyükşehir BelediyesiSektöre Katkı Ödülü: İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.Plant Özel Ödülü: Mehmet İhsan ŞimşekPlant Dergisi Vefa Ödülü: İsmail Sadım"