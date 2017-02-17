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Plant Ödülleri sahiplerini buldu
18.02.2017 10:36:46

Plant Ödülleri sahiplerini buldu

Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün prestijli ödülü olan 'Plant Ödülleri 2015-2016', Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahipleri buldu.

Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün prestijli ödülü olan 'Plant Ödülleri 2015-2016', Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahipleri buldu.

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından ikincisi düzenlenen 'Plant Ödülleri', 2015-2016 ödül gecesinde yıldızları ağırladı. Sunuculuğunu ünlü radyocu Kadir Çöpdemir'in yaptığı ödül töreni öncesinde düzenlenen kokteylde Orhan Ölmez, şarkıları geceye renk katarken, Anadolu Motifleri Modern Dans Topluluğu'nun gösterisiyle davetliler, eğlenceli anlar yaşadı.

Süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı sektöründe en iyilerin ödüllendirildiği geceye AK Parti Şehir ve Kültür'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili ve Peyzaj Mimarı Çiğdem Karaaslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri, sektör temsilcileri, peyzaj mimarları, öğretim üyeleri, davetliler ve ünlü isimler katıldı.

'Amacımız, sektörümüzde vizyon katmak'

2 yılda bir düzenlenen Plant Ödülleri, bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. Plant Dergisi İmtiyaz Sahibi H. Remzi Adıyaman, 'Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi adına yapılan Plant Ödülleri, bu yıl 2'ncisi yapılıyor. Ödül töreni 2 yılda bir yapılıyor. İlki Ankara'da gerçekleştirildi. Bu yıl İstanbul'da planladık. Hedeflediğimiz noktaya geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah, önümüzdeki 2 yıl sonraki programı geniş kapsamlı yapmayı planlıyoruz. Amacımız, sektörümüzde vizyon katmak. Sektörün en iyilerini ödüllendirebilmek. Bu konuda diğer üreticilerimiz için teşvik olması için yapılan etkinlik' dedi.

Ödüllerin nasıl belirlendiğine değinen Adıyaman, 'Seçici Kurumumuz 9 kişiden oluşuyor. 5'i akademisyenlerden diğerleri üreticilerimiz ve STK'lardan oluşuyor. Ödüllerimiz 4 dal ve 32 kategoriden oluşuyor. 32 kategori içinde bu şartları uymakla beraber 2 günlük elemeden sonra dereceye girenler belirleniyor' şeklinde konuştu.

Sektörün günümüzde önemli olduğunun ve gelecekte daha önemli hale geleceğinin altını çizen Adıyaman, 'Peyzaj ve peyzaj mimarlığı çok önemli. Eskiden inşaat sektöründe, gayrimenkulde banyosu şu kadar, balkonu bu kadar diye kıymete biniyordu. Şimdi öyle değil. Kentsel dönüşümde sosyal yaşam alanlarına dikkat ediliyor. Bu anlamda peyzaja iş düştüğünü söyleyebilirim. İstanbul'da fevkalade binalar yapılıyor, burada en önemli konu peyzaj ve sosyal yaşamları' diye konuştu.

Ödül töreni, pop müziğin sevilen sesi Ferhat Göçer'in konseriyle son buldu.

Plant Ödülleri 2015-2016 Seçici Kurulu üyeleri bir araya gelerek Plant Ödülleri için yapılan yüzlerce başvuru arasından titiz bir çalışmayla ödüle hak kazanan projeleri belirledi. Ödülü kazananlar şöyle:

"Satın Alma Ödülü: Ağaç ve Peyzaj A.Ş.

İnovasyon Ödülü: Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Yeşim Yalçın Mendi

Öncülük Ödülü: Urmia Land Art Peyzaj ve Mimarlık Ltd. Şti.,İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Ortaklığı

İhracat Ödülü

Dış Mekan Bitkileri- Ağaçlar İhracat Birincisi: Arifiye Çiçekçilik Fidancılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

İç Mekan Bitkileri İhracat Birincisi: Garden&Koala Peyzaj Planlama Çiçekçilik Fidancılık İnş. Metal İşl. San. ve Tic Ltd. Şti.

Kesme Çiçekler İhracat Birincisi: Flowerland Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Dış Mekan Bitkileri- Çalılar İhracat Birincisi: Fleurantalya Süs Bitkisi Üretim ve Pazarlama A.Ş

Çiçek Soğanları İhracat Birincisi: Floramarla Süs Bitkileri Üretim İnşaat Taah. Nak. İth.İhr. Tic. Ltd. Şti.

En Fazla Ülkeye İhracat: Fatih Günel

Fide Üretim Ödülü: Aralya Fidancılık ve Peyzaj Tic. Ltd. Şti.

Çalı Grubu Bitki Üretim Ödülü: SMS Marmara Group

Ağaç Grubu Bitki Üretim Ödülü

Serbesler Botanik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ada Plant Fid. Ürt. ve Tic. A.Ş.

SMS Marmara Group

Arifiye Çiçekçilik Fidancılık Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Soğanlı Bitkiler Üretim Ödülü

Floramarla Süs Bitkileri Üretim İnşaat Taah. Nak. İth.İhr. Tic. Ltd. Şti.

Ali Yetgin Yapı Tarım Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. (Asya Lale)

Karma Uygulamalar Ödülü

Işık Peyzaj Mimarlığı İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Meriç Tekinmeriç Mim. Müh. Peyzaj Tasarım Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Karaoğlu Peyzaj Mimarlık Müh. Tic. Ltd. Şti.

Konut Uygulamaları Ödülü

Nar Peyzaj Yapı Mim. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

Betula Peyzaj Landscape Architecture

Büyük Çamlıca Peyzaj Tar. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tematik ve Yenilikçi Uygulamalar Ödülü

Kamu Kurumu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Özel Kurum

Dilek Yürük

Lotus Design Studio

Silvanus Dikeybahçe

Yurtdışı Uygulamalar Ödülü

Lotus Design Studio

UEE Design&Planning Lanscape Architecture Int.

Uygulanmış Proje Dalı Ödülü

Elazığ Belediyesi

PTM Peyzaj Proje Mimarlık

SAA Peyzaj Mimarlığı Tasarım ve Uygulama

Zübeyde Mercan Peyzaj Mimarlığı

Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Bakım Ödülü

Işık Peyzaj Mimarlığı İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Karaoğlu Peyzaj Mimarlık Müh. Tic. Ltd. Şti.

Kamusal Alan Ödülü

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Onur Ödülü: Dr. Turgay Ateş

Jüri Özel Ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Sektöre Katkı Ödülü: İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.

Plant Özel Ödülü: Mehmet İhsan Şimşek

Plant Dergisi Vefa Ödülü: İsmail Sadım"
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