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PKK'ya yönelik tepkisi eleştirilen BirGün yazarı isyan etti!
PKK'ya yönelik tepkisi eleştirilen BirGün yazarı isyan etti!
30.07.2017 23:11:23

PKK'ya yönelik tepkisi eleştirilen BirGün yazarı isyan etti!

BirGün yazarı Cebenoyan, Fatih Akın'ı eleştirmesi üzerine gelen tepkilere isyan etti.

BirGün yazarı, sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan'ın yönetmen Fatih Akın'ı eleştirmesinin ardından başlayan tartışma devam ediyor.

Cebenoyan, yönetmen Akın'ın yeni film projesinin Rojava üzerine olduğunun iddia edilmesi üzerine, sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

"BATI HANGİ FİKRİ POMPALIYORSA.."
“CIA'nin emrindeki örgüt devrim yaparsa Fatih Akın da sinema yapar: Akın'ın yeni filmi "Rojava". Standart Türk entelektüeli Batı hangi fikri pompalıyorsa, onu içselleştirir. Batı Erdoğan şahane lider derse, o da Erdoğan şahane lider der.

"BATI YPG'YE ÖZGÜRLİK SAVAŞÇISI DERSE.."
Batı, YPG/PKK için "özgürlük savaşçısı devrimciler derse", Türk entelektüeli orada başka hiç bir şey görmez. Çaptan düşmeye başlayınca, kendisini kabul ettirmek için ya soykırım üzerine bir şeyler söyler ya Kürt meselesine dalar. Bilmediği, anlamadığı konular üzerine ahkam keser.

"ALMANYA NEDEN PKK İLE İÇLİ DIŞLI ANLATSANA FATİH AKIN.."
Almanya üzerine film yapsana Fatih. Senin memleketin Almanya. Almanya, neden PKK'yle içli dışlı anlatsana. Neden istihbarat örgütünün başkanı Kahl, Fethullah için sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi, neden Fethullahçılar eğitimle uğraşan masum bir örgüt diyor? Almanya'nın Ortadoğu ve Kafkaslarda ne hesapları var, hiç düşündün mü? Bild'de yazmaz bunlar. Taz'da bile yazmaz.

"KRALDAN ÇOK KRALCILAR"
Bunun adı göçmen psikolojisidir. Kraldan çok kralcı olmaları gerekir ki kendilerini kökenlerinden uzaklaştırabilsinler, yeni memleketleri tarafından benimsensinler. Fatih Akın Duvara Karşı ile zirvesine çıktı ve sönmeye başladı. Ki Duvara Karşı da fena halde oryantalist bir filmdi.

"BEN ÜLKÜCÜ, ULUSALCI DEĞİLİM; SOSYALİSTİM"
Bu yazdıklarımdan fena halde nasyonalist, hatta ülkücü ya da ulusalcı olduğum sonucunu çıkaranlar olacaktır. Değilim, ben sosyalistim ama liberaller için bunlar arasında bir fark olmayabilir.”

PKK TAKSİM'DE CEBENOYAN'IN ABLASINI ÖLDÜRMÜŞTÜ
Ablası Yasemin Cebenoyan'ı, PKK'nın 1994'te Taksim'deki bombalı saldırısında kaybeden Cüneyt Cebenoyan'ın bu eleştirilerine, özellikle PKK'ya yakın isimlerden ve bazı liberallerden tepki geldi. Bunun üzerine Cebenoyan yeni bir açıklama daha yaptı.

İşte Cüneyt Cebenoyan'ın sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

"PKK ABLANIZI ÖLDÜRÜR AMA SİZ IRKÇISINIZDIR"

“CHP'yi eleştirebilirsiniz, nefret edebilirsiniz. MHP'yi de. AKP'yi de.

Bu 3 partinin tümünden de nefret edebilirsiniz, yani parlamentodaki tüm Türk partilerinden. Bu durum yine de sizi Türklere karşı ırkçılık yaptığınız suçlamasıyla karşı karşıya bırakmaz.

PKK ablanızı öldürür. Tek talebiniz özür dilenmesi olur. Dilemezler ama talep eden olarak siz ırkçısınızdır.

"YİNE SİZ IRKÇISINIZDIR"
PKK, şehrinizin ortasında bomba patlatır. Katliam yapar. Protesto edersiniz. Irkçısınızdır. ABD havadan saldırır. Yüzlerce, binlerce sivili öldürür bombalarla. Ardından YPG karadan girer. Protesto edersiniz, siz ırkçısınızdır.

"BÖYLE DEVRİMCİLİK OLMAZ OLSUN DERSİNİZ, FAŞİSTSİNİZDİR"
YPG, Hristiyanların terk ettiği mahallelere el koyar. Biz savaşırken onlar Avrupa'ya kaçtı, buralar bizim hakkımızdır der. Böyle devrimcilik olmaz olsun dersiniz, siz ırkçısınızdır. Faşistsinizdir.

"PROTESTO DERSİNİZ, IRKÇISINIZDIR.."
Onat Kutlar'ı öldürür PKK. Bu gerçeği bir tek Türk solcusu ve liberali kabul etmez, PKK kabul eder. Hiç bir sinema adamı bu konuda bir tek şey söylemez. Sonra bir yönetmen çıkar, kendisine memleketi olan Almanya'da prestij sağlayacağını bildiği, kendisi için hiçbir risk içermeyen bir proje yapacağından söz eder. Onat Kutlar'ı öldüren örgütün propaganda posterini paylaşır. Örgütle mesafesinin sıfır olduğunu ilan eder. Protesto edersiniz. Irkçısınızdır, faşistsinizdir.

"ÇÜNKÜ PKK DEMEK KÜRT DEMEKTİR ONLAR İÇİN.."
Çünkü PKK demek, Kürt demektir onlar için. CHP; MHP ya da AKP gibi bir siyasi örgüt değildir PKK. Alperen Ocakları ya da Ülkücüler gibi değildir. Ona laf edilemez.

"YA PKK'YI DESTEKLERSİNİZ YA DA ONUN KARŞISINDASINIZDIR"
PKK'ye duyduğunuz bütün öfkeye rağmen, HDP'ye destek olmuş olmanız da sizi kurtarmaz. YPG'nin Kobane direnişini desteklemiş olmanız da hiç önemli değildir. Roboski'ye taziye ziyaretinde bulunmuş olmanızın da hiç önemi yoktur. Mutlak itaat beklenir sizden. Ya PKK'yı desteklersiniz ya da onun karşısındasınızdır.

"BU SADECE PKK KAFASI OLSA O KADAR ÖNEMLİ DEĞİL AMA.."
Bu sadece PKK kafası olsa o kadar önemli değil. Ama kendisini demokrat, liberal ya da solcu-sosyalist sayan birçok insan için de durum budur. Hurşit Külter'in nerede olduğu kadar önemli değildir Onat Kutlar'ın ya da Taksim'in ortasında insanların öldürülmüş olması.

"NE IRKÇILIĞIM NE FAŞİSTLİĞİM NE DE PERİNÇEKÇİLİĞİM KALDI"
Bu yüzden twitter'da ne ırkçılığım ne faşistliğim ne de Perinçekçiliğim kaldı. Ama hiçbiri tutup da mesela YPG/PKK'nın Suudi Arabistan'la yakınlaşmasının neden "devrimci" bir hareket olarak görülmesi gerektiğini açıklamadı. Ya da başka bir çok şeyi. Küfür etmek yeterli.

E ben de küfür edebilirim, biliyor musunuz?”


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