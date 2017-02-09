09.02.2017 18:47:19

PKK'ya ait 130 bin paket kaçak sigara, silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PKK'ya ait 130 bin paket kaçak sigara, silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PKK'ya ait 130 bin paket kaçak sigara, silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünde ikamet eden bazı şahısların bölücü terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yaptıkları ve teröre finansal kaynak sağladıkları tespit edildi. Tespit edilen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet AK- 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet AK- 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dolu şarjör, 1 adet AK- 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dürbün, 130 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği mühimmatı ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında "Örgüt Kapsamında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili adli tahkikat devam ettiği belirtildi.