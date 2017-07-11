11.07.2017 11:30:25

PKK/PYD, sivillere füzeyle saldırdı

PKK/PYD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Mare ilçesine düzenlediği füze saldırılarında 5 sivil yaralandı.

Mare'deki sivil savunma yetkililerinden Muhammed El Hatib, yaptığı açıklamada, örgütün, Mare'nin batısındaki Tel Rıfat ilçesi yönünden ateşlediği dört füzenin Mare ilçe merkezine düştüğünü söyledi.

5 sivilin yaralandığını belirten Hatib, füzelerin düştüğü yerlerde maddi hasarın meydana geldiğini kaydetti.

Mare hastanesinin doktorlarından Ahmed Hafız da ilçeyi hedef alan saldırılarda yaralanan sivilleri tedavi altına aldıklarını ifade etti.

Evi hasar gören Muhammed Nasır ise PKK/PYD'ye tepki göstererek, "Evlerinde oturan halkın başına füze yağdırdılar. Zalimlere karşı Allah büyüktür. Allah düşmanlarımıza karşı bizi galip getirsin. Bunlar bizim düşmanımızdır. Beşşar'a lanet olsun, onları bölgeye getirenlere de lanet olsun. Beşşar ile PYD bizim düşmanımızdır'' diye konuştu.

PKK/PYD'nin dün Mare'de sivillere ateş açması sonucu, 1 kız çocuğu yaşamını yitirmiş, 2 sivil yaralanmıştı.