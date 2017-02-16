16.02.2017 22:11:36

PKK operasyonunda 4 tutuklama

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

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Bursa'da terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirtilen 14 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 14 şahısın 4'ü savcılık sorgusu neticesinde serbest bırakıldı. Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 10 şahıstan 2'si örgüt üyeliği, 2'si de örgüt propagandası yapmak suçlarından tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.