28.07.2017 17:51:11

PKK'nın sözde alan sorumlusu teslim oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden operasyonda sözde Herekol alan sorumlusu olduğu belirtilen bir terörist silahıyla birlikte teslim oldu.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi Doğan köyü mülki sınırları içinde Yazlıca/Herekol Dağı kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlara devam edildiği belirtilerek, bu kapsamda terör örgütünün sözde Herekol alan sorumlusu olduğu değerlendirilen bir teröristin silah ve teçhizatıyla birlikte Doğan Köyü Jandarma Karakol Komutanlığına teslim olduğunu bildirildi.