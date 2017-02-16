16.02.2017 09:05:51

PKK'nın Akdeniz yapılanmasına operasyon

Adana Valiliğine bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Eyüp Ç'nin, PKK'nın Akdeniz metropol sorumlusu olduğu belirtildi.

Adana Valiliğine bombalı araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta tutuklanan "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin, PKK'nın Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede örgütün sözde Akdeniz metropol sorumlusu olduğu belirlendi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, valilik otoparkında iki sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı 24 Kasım 2016'dakisaldırı ile ilgili yaklaşık bir ay önce gözaltına alınan Eyüp Ç, emniyette özel ekipler tarafından sorgulandı.

PKK'nın Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede sözde Akdeniz metropol sorumlusu olduğu belirlenen PKK'lının itirafları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün gizli yürüttüğü soruşturma sonucu söz konusu bölgedeki terör yapılanması ortaya çıkarıldı.

Teröristin itirafları doğrultusunda son 3 günde, terör örgütü PKK'nın Akdeniz yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve aralarında bir muhtarın da bulunduğu 80 kişi yakalandı.

Patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında, Mersin'in Çamlıyayla bölgesinde dağlık alanda ve Adana merkezde toprağa gömülü 10 kilogram C4 patlayıcı, biksi makineli tüfek, 4 kalaşnikof tüfek, makineli tabanca ve bunlara ait bin 760 mermi, 33 el bombası, 12 ateşleme fünyesi ele geçirildi.

Kadın PKK'lı taksi kamerasında

Örgütün Akdeniz yapılanmasının Adana'daki patlamayı planlandığı, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında da patlayıcıları temin ettiği ortaya çıkarıldı.

Valilik otoparkındaki patlamada kullanılan otomobil ile bu olaydan sonra Sarıhamzalı Mahallesi'nde sürücüsü vurularak etkisiz hale getirilen patlayıcı yüklü aracın Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde hazırlandığı anlaşıldı.

Terör saldırısını valilik otoparkına bomba yüklü araç koyarak gerçekleştirdiği iddia edilen kadın teröristin, daha sonra bir taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı da tespitler arasında yer aldı.

Taksinin güvenlik kamerasına, kadının aracın içindeyken patlamanın gerçekleşmesi ve yaşanan sarsıntı nedeniyle PKK'lının eğilmesi yansıdı.

Görüntüleri değerlendiren emniyet yetkilileri, PKK'lının takside bulunduğu sırada elindeki kumandayla bombayı ateşlediğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Eyüp Ç'nin Adana'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve Suriye'ye kaçtığı tahmin edilen "Dilber" kod adlı örgüt üyesi kadın ile aracı satın alan, valilik çevresinde keşif yapan, örgüt üyesine öncülük eden ve olayla ilgisi bulunan 6 teröristi ise Gülbahçesi Mahallesi'nde buluşarak Mardin'e götürdüğü tespiti yapıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder