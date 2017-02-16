SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
PKK'nın Akdeniz yapılanmasına operasyon
16.02.2017 09:05:51

PKK'nın Akdeniz yapılanmasına operasyon

Adana Valiliğine bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Eyüp Ç'nin, PKK'nın Akdeniz metropol sorumlusu olduğu belirtildi.

Adana Valiliğine bombalı araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta tutuklanan "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin, PKK'nın Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede örgütün sözde Akdeniz metropol sorumlusu olduğu belirlendi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, valilik otoparkında iki sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı 24 Kasım 2016'dakisaldırı ile ilgili yaklaşık bir ay önce gözaltına alınan Eyüp Ç, emniyette özel ekipler tarafından sorgulandı.

PKK'nın Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede sözde Akdeniz metropol sorumlusu olduğu belirlenen PKK'lının itirafları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün gizli yürüttüğü soruşturma sonucu söz konusu bölgedeki terör yapılanması ortaya çıkarıldı.

Teröristin itirafları doğrultusunda son 3 günde, terör örgütü PKK'nın Akdeniz yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve aralarında bir muhtarın da bulunduğu 80 kişi yakalandı.

Patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında, Mersin'in Çamlıyayla bölgesinde dağlık alanda ve Adana merkezde toprağa gömülü 10 kilogram C4 patlayıcı, biksi makineli tüfek, 4 kalaşnikof tüfek, makineli tabanca ve bunlara ait bin 760 mermi, 33 el bombası, 12 ateşleme fünyesi ele geçirildi.

Kadın PKK'lı taksi kamerasında

Örgütün Akdeniz yapılanmasının Adana'daki patlamayı planlandığı, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında da patlayıcıları temin ettiği ortaya çıkarıldı.

Valilik otoparkındaki patlamada kullanılan otomobil ile bu olaydan sonra Sarıhamzalı Mahallesi'nde sürücüsü vurularak etkisiz hale getirilen patlayıcı yüklü aracın Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde hazırlandığı anlaşıldı.

Terör saldırısını valilik otoparkına bomba yüklü araç koyarak gerçekleştirdiği iddia edilen kadın teröristin, daha sonra bir taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı da tespitler arasında yer aldı.

Taksinin güvenlik kamerasına, kadının aracın içindeyken patlamanın gerçekleşmesi ve yaşanan sarsıntı nedeniyle PKK'lının eğilmesi yansıdı.

Görüntüleri değerlendiren emniyet yetkilileri, PKK'lının takside bulunduğu sırada elindeki kumandayla bombayı ateşlediğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Eyüp Ç'nin Adana'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve Suriye'ye kaçtığı tahmin edilen "Dilber" kod adlı örgüt üyesi kadın ile aracı satın alan, valilik çevresinde keşif yapan, örgüt üyesine öncülük eden ve olayla ilgisi bulunan 6 teröristi ise Gülbahçesi Mahallesi'nde buluşarak Mardin'e götürdüğü tespiti yapıldı.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

DBP'li eski belediye başkan yardımcısı tutuklandı
DBP'li eski belediye başkan yardımcısı tutuklandı
Eski Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Keve, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
16.02.2017 10:23:09
Jammeh'ten kurtulan Gambiya İngiliz oluyor
Jammeh'ten kurtulan Gambiya İngiliz oluyor
İngiltere, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın İngiliz Milletler Topluluğu'na (Commonwealth) yeniden katılacağını bildirdi.
16.02.2017 10:22:53
'Kur'an'ı yasaklayacağım' diyen lider başbakanlığa yürüyor
'Kur'an'ı yasaklayacağım' diyen lider başbakanlığa yürüyor
Hollanda'da seçimlere 1 ay gibi bir süre kala aşırı sağcı Özgürlük Partisi anketlerde önde gidiyor.
16.02.2017 10:19:07
Diyanet-Sen'den 'evet' çağrısı
Diyanet-Sen'den 'evet' çağrısı
Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkan Mehmet Bayraktutar, 'evet' çağrısı yaptı.
16.02.2017 10:15:29
Samsun'da eğitime kar engeli
Samsun'da eğitime kar engeli
Samsun'da Ayvacık ilçesi geneliyle, Canik, Alaçam ve Kavak ilçelerinde de taşımalı sistemdeki okullarda bugün eğitim yapılmayacak
16.02.2017 10:12:49
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta Kayserispor ile Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak.
16.02.2017 10:05:02
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Suriye’deki ateşkes konusunda açıklama yaptı.
16.02.2017 10:03:22
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
'HDP Başkanlığa evet diyecek'
'HDP Başkanlığa evet diyecek'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
PYD'den Suriyelilere Öcalan baskısı
PYD'den Suriyelilere Öcalan baskısı
Geçmişten günümüze Moskova'nın Türkiye'ye karşı PKK kartı
Geçmişten günümüze Moskova'nın Türkiye'ye karşı PKK kartı
'Rusya, Türkiye ittifakını tehlike atıyor'
'Rusya, Türkiye ittifakını tehlike atıyor'
'Demirtaş'ın duruşma tarihi manidar'
'Demirtaş'ın duruşma tarihi manidar'
AK Parti o ismin istifasını istedi
AK Parti o ismin istifasını istedi
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
'Kan doluydu, her yer pis kokuyordu'
'Kan doluydu, her yer pis kokuyordu'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
PYD'den Suriyelilere Öcalan baskısı
PYD'den Suriyelilere Öcalan baskısı
Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket
Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket
'Ak Part ve MHP oylarının toplamı içinde 'evet' yüzde 45'lerde kalıyor'
'Ak Part ve MHP oylarının toplamı içinde 'evet' yüzde 45'lerde kalıyor'
'Demirtaş'ın duruşma tarihi manidar'
'Demirtaş'ın duruşma tarihi manidar'
10 bin asker TSK'ya geri dönüyor
10 bin asker TSK'ya geri dönüyor
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
'El Bâb'da kontrol büyük ölçüde sağlandı'
'El Bâb'da kontrol büyük ölçüde sağlandı'
Subliminal mesaj ile tebliğ yapmak caiz midir?
Subliminal mesaj ile tebliğ yapmak caiz midir?
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları