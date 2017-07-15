15.07.2017 10:28:31
PKK'lılar Londra'da yol kesti
İngiltere'nin başkenti Londra'da PKK yandaşları, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen programa katılmak isteyen Türk vatandaşının aracının önünü kesti. Olay sonrasında Türk vatandaşı ve PKK yandaşları arasında arbede yaşandı.
PKK yandaşları, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe katılmak isteyen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği üyesi bir Türk vatandaşının aracının önünü kesmeye çalışınca arbede yaşandı. Yetkililer, olay sonrası 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.