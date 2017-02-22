22.02.2017 20:58:08

PKK'lı FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıracaktı!

Manisa'da PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin evinde, FETÖ üyesi 14 şüpheli yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Savcısı Kazım Özsoy'un talimatları doğrultusunda, düzenlenen operasyonda, çiftlik evinde 2'si PKK mensubu, diğerleri ise FETÖ üyesi 16 şüpheli gözaltına alındı.



PKK mensuplarının FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları öğrenildi.



Zanlıların üzerlerinde ve evde yapılan aramada, sahte kimlik, pasaport ile yüksek miktarda döviz ve dijital materyaller ele geçirildi.



FETÖ ile PKK işbirliği



Gözaltına alınan şüphelilerden M.S'nin FETÖ/PDY'nin sözde "Batman-Muş İmamı", O.Ö'nün örgütün sözde "Mardin-Kilis imamı", T.Y'nin FETÖ'nün Çankırı'da üst yönetiminde olduğu ve bu şüphelilerin firari olarak arandığı, M.S'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen üsteğmen olduğu, M.Ö'nün de Batman'daki bir kamu kurumundan KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.



Gözaltına alınan PKK ve FETÖ üyesi şüpheliler, Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.