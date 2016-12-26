26.12.2016 21:11:16

PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası

Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, DEAŞ terör örgütünün sayıları çok ciddi rakamlara ulaşan çocuk militanlara sahip olduğunun bilindiğini belirterek korkunç bir iddiayı gündeme getirdi.

Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, IŞİD'in sayıları çok ciddi rakamlara ulaşan çocuk militanlara sahip olduğunun bilindiğini belirterek, "Terör örgütü kaçırdığı bu çocuklarının bir kısmını henüz olgunlaşmamış dini duygularını kullanarak, bir kısmını kimyasal maddeler aracılığıyla bir kısmını da aileleri üzerinden tehdit ederek kendisine militan yapıyor. İşin daha korkunç tarafı bu çocukların bazılarını da canlı bomba olarak kullanıyor." dedi.



"PKK/PYD TARAFINDAN KAÇIRILIP IŞİD'A SATILIYORLAR"



Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, raporların birinde, yaşları 9 ile 15 arasında olan çocuklardan oluşturulmuş bir birlikte bulunan militanların sayısının 1000'in üzerinde olduğu ifade edilmekte olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "Çatışma bölgelerinde insan, organ ve uyuşturucu üzerinde uzun süredir devam eden IŞİD ve PKK/PYD işbirliği, çocuk kaçırma işinde de sıkı bir şekilde devam ediyor. PKK'lı teröristler özellikle Arap, Türkmen ve Yezidi ailerden çocuklarını kaçırıp, IŞİD terör örgütüne sattığı bölgedeki İnsan Hakları Örgütü Temsilcilerinin raporlarında defalarca yer bulmuştur. IŞİD'ın çocuk militan kaynaklarının başında Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Ürdün ve Endonezya gibi Müslüman ülkeler geliyor. Bunun yanında IŞİD'ın Avrupalı teröristleri tarafından Avrupadan da çocuklar çatışma bölgesine getiriliyor. Bilindiği üzere IŞİD bünyesinde 10 larca ülkeden 30 binden fazla militan barınıyor."











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