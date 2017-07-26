26.07.2017 19:59:07

PKK Halep'te tutuklamalara başladı

PKK'nın Suriye kolu olan YPG, Halep'e bağlı Menbic'te aralarında 7 kadının da olduğu çok sayıda kişiyi tutukladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülke içindeki savaş sebebiyle yerinden olmuş ve Menbic'e göç etmek zorunda kalmış birçok kişi tutuklandı.

Mepanews'in haberine göre, tutuklananlar arasında 7 kadının olduğunu da ifade eden kaynaklar, tutuklamaların keyfi olarak yapıldığını belirtiyor. PKK'nın Suriye kolu olan YPG örgütünün kaynakları ise, tutuklamaların "IŞİD'e yardım eden" kişilere yönelik gerçekleştirildiğini iddia etti.

Öte yandan kent sakinlerinden edinilen bilgiye göre tutuklamaların yapıldığı esnada YPG güçleri hiçbir sebep göstermedi.

ABD tarafından desteklenen YPG güçleri 31 Mayıs 2016'da Menbic kentine yönelik saldırı başlatmış ve IŞİD ile yaşanan yaklaşık 3 aylık çatışmaların ardından kentin tamamı YPG güçlerinin kontrolüne geçmişti.

ABD'nin IŞİD ile mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, 'YPG Menbic'ten ayrılacak, Fırat'ın doğusuna geçecek' dediyse de ABD bu sözünü halen yerine getirmiş değil.

McGurk, Twitter hesabı üzerinden 16 Kasım 2016'da yaptığı açıklama, "Dönüm noktası: IŞİD sonrası güvenliği korumak için yerel birimlerin eğitiminin tamamlanmasının ardından tüm YPG birimleri Menbic'ten ayrılacak ve Fırat'ın doğusuna dönecek" demişti.