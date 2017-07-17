17.07.2017 09:41:00

PKK'da büyük hazırlık! 2 bin militan saldıracak

Amerika’nın silah ve mühimmat yağdırdığı PKK, Azez ve Mare’ye saldırı planları hazırlıyor.

ABD tarafından eğitilen 2 bin militanı hazırlayan PKK, Burseya ve Kala Saman bölgesine sevkiyat yapıyor. PKK-PYD yapılanması Afrin sözcüsü Cafer Süleyman Türkiye'ye karşı savaşmaya hazır olduklarını açıkladı. Örgütün Suriye uzantısı PYD Afrin'de batılı uzmanlar tarafından eğitilen ve ABD'nin donattığı 2 bin kişilik özel kuvvet hazırladı. Meydanki Bölgesi'nde eğitilen militanlar, Burseya ve Kala Saman bölgelerine sevk edildi.

2 BİN KİŞİLİK ÖZEL KUVVET

PYD'ye yakın kaynaklar, ABD'li uzmanlar tarafından IŞİD karşıtı savaş gerekçesi ile eğitilen militan sayısının 14 bini geçtiği bilgisini veriyor. 2016 yılı sonunda Afrin'de benzer bir uygulama ile sözde YPG asayiş timi eğitimi veren ABD'li uzmanlar eğitilen militanların silah, araç ve tüm teçhizatında üstlendi. ABD'li uzmanlar, Meydanki ve Kefer Cenne kamplarında halen 800 militanın eğitimine devam ediyor.

HEDEF: AZEZ VE MARE

IŞİD gerekçesi ile PYD'ye teslim edilen silahların Afrin-Tel Rifat hattına sevkiyatı sürüyor. Aynel Arap- Münbiç- Şeyh Maksud- Nubbul güzergâhını kullanılarak Afrin'e ulaşan silah ve cephane buradan sıcak hatlara aktarılıyor.

Afrin'de hazırlanan Özel Birlik tarafından kullanılan silah, cephane ve özel dizayn unsurları IŞİD'le mücadele kapsamında Ayn Isa'ya getirilen ABD yardımları arasında.