10.07.2017 19:47:39

PKK, Çukurca’ya saldırdı: 1 asker şehit, 2 yaralı

Hakkari'de teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, tabur komutanlığına terör örgütü PKK mensupları tarafından yapılan havanlı saldırı sonucu Uzman Çavuş Harun Arvas şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Habertürk'ün haberine göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 22 yaşındaki Uzman Çavuş Harun Arvas şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.