03.03.2017 15:28:13

Pizzacı hırsızı tutukladı

Geçtiğimiz yıl bir pizza şirketinin Kocaeli'de bulunan şubesine girerek hırsızlık yapan ve tutukladıktan bir süre sonra serbest bırakılan şahıs aynı pizza firmasına ait 3 şubeyi soyduktan sonra tekrar yakalanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra hakim karşına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Geçtiğimiz yıl bir pizza şirketinin Kocaeli'de bulunan şubesine girerek hırsızlık yapan ve tutukladıktan bir süre sonra serbest bırakılan şahıs aynı pizza firmasına ait 3 şubeyi soyduktan sonra tekrar yakalanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra hakim karşına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.İzmit'in Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan bir pizza firmasında çalışan H.E (21) isimli şahıs çalıştığı şubeyi soyduktan sonra gözaltına alıp bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldu. Ardından hırsızlık olaylarına devam eden genç adam geçtiğimiz hafta İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bulunan şubeye girerek yaklaşık 4 bin TL nakit para ve çek defterini çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Pizzacı hırsızı H.E'nin Bursa'dan Samsun'a giderken aynı pizza firmasının Ankara Şubesi'ni de soymaya kalktığı alarm çalınca da kaçtığı ve Çorum'da girdiği şubeden 7 bin TL ve Sapanca şubesinden ise 8 bin TL nakit para ve çek defterini çaldığı ortaya çıktı. Kocaeli Asayiş Şube Ekiplerinin çalışması sonucu yakayı ele veren pizzacı hırsızı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.