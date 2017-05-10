10.05.2017 19:00:27

Piyasalarda gün sonu

-Borsa yüzde 0,91 değer kazanarak rekorunu 96.194,20 puana geliştirdi- Altının kilogram fiyatı 140 bin lira oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 870,82 puan artarak 96.194,20 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.BIST 100 endeksi güne 208,73 puan ve yüzde 0,22'lik düşüşle 95.114,65 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 34,01 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 95.289,37 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.968,76 puanı, en yüksek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 96.194,20 puanı gören endeks, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,91 artışla gördüğü en yüksek seviyeden tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 2,03, teknoloji endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.132,11 puan ve yüzde 0,96 değer kazanarak 118.502,38 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 168'i prim yaptı, 189'u geriledi.

Halkbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Aselsan bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.221,60 dolar





Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 19.00 itibarıyla 1.221,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artarak altının kilogramı kapanışta 140 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5958 lira, satışta 3,6102 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5903 lira, satışta 3,6047 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,41'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 362 milyon 244 bin 599,39 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 216 milyon 497 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 19.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0867, sterlin/dolar paritesi 1,2943, dolar/yen paritesi de 114,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50,3 dolardan işlem görüyor.



