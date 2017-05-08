08.05.2017 18:42:21

Piyasalarda gün sonu

-Borsa yüzde 0,10 değer kaybederek 93.832,70 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı 141 bin 300 lira oldu

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 95,69 puan azalışla 93.832,70 puandan kapandı.BIST 100 endeksi haftaya 404,24 puan ve yüzde 0,43'lük yükselişle 94.332,63 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 424,66 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 94.353,05 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.717,21 puanı, en yüksek 94.530,87 puanı gören endeks, günü yüzde 0,10 azalışla 93.832,70 puandan tamamladı.Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,71, teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 176,10 puan ve yüzde 0,15 azalarak 115.325,47 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 196'sı prim yaptı, 154'ü geriledi.Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Turkcell ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.- Altının onsu 1.227,90 dolarUluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.40 itibarıyla 1.227,90 dolardan işlem görüyor.Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek altının kilogramı kapanışta 141 bin 300 lira oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5451 lira, satışta 3,5593 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5571 lira, satışta 3,5713 lira olarak belirlemişti.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,02'den, bileşik getirisi de yüzde 11,32'den gerçekleşti.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 668 milyon 911 bin 604,31 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 665 milyon 362 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0926, sterlin/dolar paritesi 1,2940, dolar/yen paritesi de 112,79 düzeyinde seyrediyor.Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 48,70 dolardan işlem görüyor.