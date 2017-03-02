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Piyasalarda gün sonu
02.03.2017 18:23:50

Piyasalarda gün sonu

Borsa yüzde 0,69 değer kazanarak 89.933,88 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 147 bin 280 lira oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 613,63 puan artışla 89.933,88 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi güne 139,81 puan ve yüzde 0,16'lık yükselişle 89.460,06 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 349,84 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 89.670,08 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.417,38 puanı, en yüksek 90.043,28 puanı gören endeks, günü yüzde 0,69 yükselişle 89.933,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64, sanayi endeksi yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 761,20 puan ve yüzde 0,69 artarak 110.513,13 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 185'i prim yaptı, 153'ü geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Aselsan ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



- Altının onsu 1.239,86 dolar



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.239,86 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 147 bin 280 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6790 lira, satışta 3,6937 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6288 lira, satışta 3,6433 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,12'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 840 milyon 27 bin 994,210,37 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 541 milyon 979 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 10,15 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0515, sterlin/dolar paritesi 1,2271, dolar/yen paritesi de 114,49 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,51 dolardan işlem görüyor.

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