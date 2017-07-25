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Piyasalarda gün sonu raporu yayınlandı
25.07.2017 18:57:27

Piyasalarda gün sonu raporu yayınlandı

Borsa yüzde 0,31 değer kazanarak 107.040,67 puana yükseldi. Altının kilogram fiyatı ise 143 bin 500 lira oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 330,15 puan artışla 107.040,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 367,41 puan ve 0,34 artarak 107.077,93 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 575,16 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 107.285,68 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 106.957,46 puanı, en yüksek 107.519,93 puanı gören endeks, günü yüzde 0,31 artışla 107.040,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,94, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer arttırdı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 272,56 puan ve yüzde 0,21 artarak 131.676,08 puandan kapandı. İşlem gören 504 hisse senedinin 221'i prim yaptı, 138'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Turkcell, Emlak Konut GYO ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

 

- Altının onsu 1.250,55 dolar oldu

 

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.250,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 143 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5553 lira, satışta 3,5696 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5419 lira, satışta 3,5561 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,20'den, bileşik getirisi de yüzde 11,51'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 12 milyon 665 bin 873,98 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 155 milyon 74 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,78 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1655, sterlin/dolar paritesi 1,3038, dolar/yen paritesi de 111,64 düzeyinde gidiyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 49,87 dolardan işlem görüyor.


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