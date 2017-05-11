11.05.2017 13:31:03

Piyasalarda gün ortası

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kaybederek 96.065,34 puana düştü

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Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,13 azalarak 96.065,34 puana geriledi.Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 128,86 puan değer kaybetti. Dün, 96.194,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 279,47 puan ve yüzde 0,29 artışla 96.473,66 puandan başladı. Endeks en düşük 95.674,72 puanı, en yüksek ise 96.491,03 puanı gördü.Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 145'i değer kazandı, 187'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Turkcell, VakıfBank ve Aselsan oldu.- Altının onsu 1.222,73 dolar seviyesindeBorsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.30 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,13, bileşik getirisi yüzde 11,44 seviyelerinde bulunuyor.Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0869, sterlin/dolar paritesi 1,2923, dolar/yen paritesi 114,09 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 3,5780 liradan, avro 3,8905 liradan satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.222,73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50,93 dolardan işlem görüyor.