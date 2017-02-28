28.02.2017 13:17:01

Piyasalarda gün ortası

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 87.645,83 puana düştü

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Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalarak 87.645,83 puana geriledi.Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 119,59 puan değer kaybetti. Dün, 87.765,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,43 puan ve yüzde 0,03 düşüşle 87.740,99 puandan başladı. Endeks en düşük 87.481,81 puanı, en yüksek ise 88.013,41 puanı gördü.Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 1,60 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 115'i değer kazandı, 200'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Beşiktaş, Türk Hava Yolları, Aselsan ve Halkbank oldu.- Altının onsu 1.251,14 dolar seviyesindeBorsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,82, bileşik getirisi yüzde 11,11 seviyelerinde bulunuyor.Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2429, dolar/yen paritesi 112,38 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 3,6120 liradan, avro 3,8250 liradan satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.251,14 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,26 dolardan işlem görüyor.