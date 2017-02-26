27.02.2017 13:14:45

Piyasalarda gün ortası

-Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 88.137,30 puana düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalarak 88.137,30 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 121,15 puan değer kaybetti. Cuma günü, 88.258,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 158,23 puan ve yüzde 0,18 yükselişle 88.416,68 puandan başladı. Endeks en düşük 88.048,00 puanı, en yüksek ise 88.547,27 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13, teknoloji endeksi yüzde 1,01 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,66 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 144'ü değer kazandı, 179'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Halkbank ve Beşiktaş oldu.



- Altının onsu 1.255,92 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,77, bileşik getirisi yüzde 11,06 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0589, sterlin/dolar paritesi 1,2433, dolar/yen paritesi 112,22 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5890 liradan, avro 3,8000 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.255,92 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,66 dolardan işlem görüyor.

