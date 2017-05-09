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Piyasa güne eksi rezervle başladı
10.05.2017 10:09:44

Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 75 milyar 651 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 912,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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