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10.05.2017 10:09:44
Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 75 milyar 651 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 912,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Kerkük'teki PKK flamalarına Bağdat da tepkili
Haydar İbadi, PKK'nin Kerkük kent merkezinde örgüt flamasını ve Abdullah Öcalan'ın posterlerini asmasını kabul etmediklerini söyledi.
10.05.2017 10:05:41
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Birlik dayanıklılık testinden başarıyla geçti
Mogherini, 'Son 10-11 ayda Birlik ciddi bir dayanıklılık testinden başarıyla geçti' dedi.
10.05.2017 09:56:14
FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 176 tutuklama
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 217 şüpheliden 176'sı tutuklandı.
10.05.2017 09:53:23
Siirt Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı
Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
09.05.2017 23:51:45
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Atina'ya gitti
Akar, Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılacak.
09.05.2017 23:33:46
Bakan Soylu'dan taziye ziyareti
Bakan Soylu, polis panzerinin girdiği evde hayatını kaybeden iki çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
09.05.2017 23:14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Kuveyt'teki temaslarını tamamlayan Erdoğan dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı.
09.05.2017 23:00:51
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