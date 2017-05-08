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09.05.2017 10:09:15
Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 86 milyar 852,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 848,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Kardemir Karabükspor Osmanlıspor'u tek golle geçti
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
09.05.2017 00:06:06
26 adrese uyuşturucu baskını
Erzurum’da polis tarafından 26 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
08.05.2017 23:55:54
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08.05.2017 23:22:27
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti.
08.05.2017 22:56:36
HDP’li Konca hakkında yakalama kararı
HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın tahliye edilmesine yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında “ByLock” kullandıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.
08.05.2017 22:14:10
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Ümraniye'de 2 katlı binada çıkan yangında binanın çatısı alev alev yandı. Yangın 1 saatte söndürüldü.
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HABERLERİ
Şehitlerin isimlerini kullanarak dolandırıcılık
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Ortaokul öğrencilerinden tiyatro gösterisi
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