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05.05.2017 10:08:49
Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 73 milyar 22,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 52,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beykoz'daki birçok adreste uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
05.05.2017 08:55:06
Mısır'dan Astana açıklaması
Mısır, Suriye krizi konusunda Astana'da düzenlenen müzakerelerde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.
05.05.2017 00:14:50
Okmeydanı’nda trafik kazası: 2 yaralı
Okmeydanı D-100 karayolunda bariyerlere çarparak devrilen kamyonete bir otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
04.05.2017 23:39:33
BTK'dan internette bağlantı sorunu açıklaması
BTK Başkanı Sayan, bir mobil operatörün şebekesindeki sistemsel sorunun normal seyrine dönmesi için çalışmaların sürdürdüğünü bildirdi.
04.05.2017 23:24:01
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti.
04.05.2017 23:22:03
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 7 tutuklama
Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.
04.05.2017 23:20:28
Fatih Terim sportif direktörlerle bir araya geldi
TFF tarafından düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın son bölümünde, Türkiye Futbol Direktörü Terim, sportif direktörlerle bir araya geldi.
04.05.2017 23:18:10
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