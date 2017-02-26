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27.02.2017 10:02:35
Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 63 milyar 498,3 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 310 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Pakistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağında yedi yolcu koridorda oturdu, uçuş ekibinin biniş kartlarını elle yazdığı belirlendi.
26.02.2017 20:22:02
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