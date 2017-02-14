14.02.2017 12:22:47

Pişkin hırsızlar vatandaşları bıktırdı

Gaziantep'te bir mahallede son dönemlerde artan hırsızlık olayları vatandaşları bıktırdı. Mahalleden bir motosiklet, otomobil ve minibüs çalan hırsızlar, son olarak bir apartmandaki ayakkabıları çuvalla götürdü.

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Gaziantep'te bir mahallede son dönemlerde artan hırsızlık olayları vatandaşları bıktırdı. Mahalleden bir motosiklet, otomobil ve minibüs çalan hırsızlar, son olarak bir apartmandaki ayakkabıları çuvalla götürdü.Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde bir bina önünde park halinde bulunan bir motosiklet, bir otomobil ve bir minibüsü çalan hırsızlar, 10 gün sonra ise bina içerisindeki dairelerin kapısında bulunan kaliteli ayakkabıları çuvallara doldurarak götürdü. Bina sakinleri ve mahalleli, son dönemlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle başlarının belada olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi. Bina yöneticisi Ali Kazoğlu, "Sadece bizim binada değil tüm mahalleye hırsızlar dadandı. 3-4 ay içerisinde bina önlerindeki ayakkabıların yüzde 90'ı çalındı. Hırsızlar son günlerdeki işlerinde ise çuvallarla ayakkabılarını götürmeye başladı. İki gün önce meydana gelen hırsızlık olayında ayakkabı hırsızlarını yakaladık. Polise teslim ettik. Daha önce araç da çalınmıştı. Biz bu hırsızlardan muzdaribiz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" dedi."Hırsız karakoldan bizden önce çıktı"Hırsızı 2 gün önce yakalayarak polise teslim ettiklerini belirten Kazoğlu, "Hırsızı sorgu ve ifadesinin alınması için karakola götürdüler. Bizi de ifademiz için karakola çağırdılar. Hırsız bizden önce karakoldan çıktı. Bizi tehdit etti" diye konuştu.Öte yandan, sadece bir kişinin 7 çift ayakkabısını çaldığı ileri sürülen hırsızların son 10 gün içerisinde toplam 25 kişinin 105 çift ayakkabısını çaldığı iddia edildi.Polisin, çevredeki binaların güvenlik kameralarına da yakalanan hırsızlık zanlıları ile ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.