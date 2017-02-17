17.02.2017 17:56:18

Piriştine Üniversite öğrencileri İznik'te

Kosova'nın en büyük kamu üniversitelerinden olan Priştine Üniversitesi'nin öğrencileri İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı ziyaret etti.

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Kosova'nın en büyük kamu üniversitelerinden olan Priştine Üniversitesi'nin öğrencileri İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı ziyaret etti.Priştineli öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUMİAD'ın organizasyonu ile gerçekleştirilen "Ortak Kültürler, Ortak Fikirler projesi" çerçevesinde İznik'e geldi. Öğrencileri ağırlayan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "İznik, çok eski ve tarihî bir şehir. Takriben 6 bin yıllık geçmişe sahip. Sırası ile Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı' ya başkentlik yapmış bir şehirdir. Böylesine anlamlı bir ilçede sizleri misafir etmekten onur duyuyoruz. Değerli arkadaşlar böylesine değerli bir şehre katkı koyacağından hiçbir şüphemiz yok. İznik'e koyacağınız katkı ve kazandıracağınız değerden dolayı ben hepinize teşekkür ediyorum" dedi.Osman Sargın, Priştine Üniversitesi asistanları Anıta Gıukaj ve Egzon Bayraktarı'na çini vazo hediye etti.